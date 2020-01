Walisisk politi deler et frygteligt røntgenbillede, som viser de alvorlige skader en kvinde fik i en trafikulykke.

Det gør politiet for at advare andre mod at gøre det samme som kvinden havde gjort, da uheldet var ude.

Ifølge politiet i det walisiske område Dyfed-Powys havde hun som passager siddet med sine fødder på instrumentbrættet ved handskerummet, skriver Sky News.

»Her er et røntgenbillede, som viser de frygtelige skader en passager på forsædet pådrog sig ved at have fødderne på instrumentbrættet, da der skete en kollision,« siger Ian Price fra politiet i Dyfed-Powys ifølge Sky News.

På røntgenbilledet kan du se, at kvinden brækkede sine hofter. Det ene lårben rev sig helt løs fra hendes bækken og stak ud gennem kvindens hud efter ulykken.

Flere andre knogler rev sig også løs som følge af, at hun havde siddet med fødderne oppe på instrumentbrættet på ulykkestidspunktet.

»Hvis du ser din passager gøre det, så stop bilen og vis ham eller hende det billede,« siger Ian Price.

Kvinden overlevede ulykken, men pådrog sig så alvorlige skader, at det kommer til at ændre hendes liv, oplyser Sky News. Historien melder ikke noget om, hvorvidt hun kommer til at gå igen.