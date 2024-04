Politi har onsdag morgen udsendt en pressemeddelelse, hvor man giver en opdatering på det tragiske skoleskyderi i Finland tirsdag.

Blandt andet kønnene på de ofre, der blev ramt under skyderiet på Viertola-skolen i Vaataa nær Helsinki.

Et barn på 12 år mistede livet – og det var en dreng.

Og de to 12-årige, som lige nu er i kritisk tilstand, er begge piger, oplyser finsk politi i pressemeddelelsen.

Politiafspærring sat op ved skolen. Foto: Jussi Nukari/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Politiafspærring sat op ved skolen. Foto: Jussi Nukari/Reuters/Ritzau Scanpix

Den afdøde dreng er finsk statsborger, ligesom den ene pige er. Den anden pige er statsborger i både Finland og Kosovo.

I pressemeddelelsen oplyser politiet også, at man har en teori om motivet – men af hensyn til efterforskningen kan de ikke gå i detaljer med dette.

Den mistænkte i sagen er også 12 år og fra Finland.

Han blev afhørt tirsdag og har erkendt at stå bag. Desuden lyder det fra politiet, at det våben, man har beslaglagt, er en revolverlignende pistol.

Tirsdag blev det bekræftet, at den 12-årig fik fat i pistolen gennem et nært familiemedlem, og at pistolen var lovligt registreret.

Politiet understreger, at efterforskningen fortsætter onsdag med afhøringer og tekniske undersøgelser.

Opdateres …