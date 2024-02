Den intense jagt på Abdul Ezedi fortsætter, efter han er mistænkt for at have kastet syre på en kvinde og hendes to børn i London.

Senest er nye fotos blevet offentliggjort af manden, men nu skrider politiet til yderligere handling.

Denne gang ved at udlove en dusør på knap 175.000 kroner for information, der fører til anholdelsen af Ezedi. Det er nemlig politiets teori, at der er folk derude, der ved, hvor han er.

Det skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Her ses Abdul Ezedi.

»Jeg må advare alle, der hjælper Ezedi med at undgå at blive fanget. Hvis du huser eller hjælper ham, vil du blive arresteret,« lyder det.

Senest er Ezedi set 31. januar klokken 21.33, hvor han forlod Tower Hill undergrundsstation. Han havde kort forinden været i en butik i Caledonian Road, som politiet nu også har frigivet video af.

Politiet understreger, at de har sat ekstra mandskab ind, og at deres telefonlinje for henvendelser er bemandet hele døgnet.

»Hvis du ved, hvor han er eller har oplysninger, der kan hjælpe, så ring til dem nu,« opfordrer politiet.

Direkte appel til gerningsmand

Foruden dusøren, den nye video og de seneste oplysninger om gerningsmandens færden, lyder der også en direkte appel til Ezedi i politiets pressemeddelelse.

»Abdul. Jeg taler direkte til dig. Jeg vil have, at du går direkte til en politistation.«

Ordene kommer fra Darius Nasimi, der er fra velgørenshedsorganisationen 'Afghanistan & Central Asian Association'.

»Du har en alvorlig skade, der skal tilses, men endnu vigtigere, du skal gøre det rigtige og melde dig selv til politiet,« lyder den klare opfordring.

Abdul Ezedi pådrog sig omfattende skader i ansigtet efter tilsyneladende at have ramt sig selv med det ætsende stof.

Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Væsken, der blev brugt i angrebet, var enten flydende natriumhydoxid eller natriumcarbonat, oplyser politiet efter den seneste laboratorieanalyse.

Kvinden, som blev angrebet, er fortsat på hospitalet, hvor hun er i kritisk tilstand. Dog meldes hun uden for livsfare. De to børn er kommet mindre slemt til skade.

Motivet til syreangrebet på kvinden og hendes to børn er endnu ikke kommet frem, men ifølge britiske medier havde moderen en relation til gerningsmanden.

Flere britiske medier har beskrevet gerningsmanden som asylansøger fra Afghanistan.

Han kom angiveligt illegalt ind i Storbritannien i 2016 efter at have gemt sig på en lastbiltransport.

I 2018 blev han dømt for en seksualforbrydelse, men i 2021 fik han opholdstilladelse.