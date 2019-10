En bekymret nabo kontaktede natten til onsdag politiet i Oslo efter at have hørt et højlydt skænderi og høje kvindeskrig fra en lejlighed på Sandaker.

Da betjentene kom, viste det sig, at der var helt andre grunde til det, der lød som voldsomme husspektakler.

For det var ikke et skænderi, men et frieri, politiet var kommet ud til.

Det skriver Dagbladet.

'Melding om højlydt skænderi og kvindeskrig fra en lejlighed. Viste sig, at det var et frieri, ikke et skænderi. Kun god stemning,' skriver politiet i Oslo på Twitter og fortsætter:

'Det blev et JA!'

Parret i lejligheden fik sig noget af en overraskelse, men tog det i stiv arm, at de fik besøg af ordensmagten kort efter at det vellykkede - og ret højrøstede - frieri.

»Vi tog derhen og ringede på døren. Fik hurtigt kontrol og overblik over frieriet. Parret var nok lidt forfjamsket, da uniformeret politi dukkede op, men de tog det rigtig pænt,« siger vagtchef ved politiet i Oslo, Line Skott, til Dagbladet.