Sjældent har en nyfødt baby fået så meget opmærksomhed som syriske Aya.

Historien om, hvordan hun blev fundet i murbrokkerne - helt nyfødt og stadig forbundet med sin døde mor via navlestregen - er gået verden rundt.

Nu har det imidlertid været nødvendigt at sætte betjente til at bevogte Aya, som er det arabiske ord for mirakel.

»Adskillige fremmede er dukket op på hospitalet i de seneste dage og påstår at være i familie med Aya. Det har fået det lokale politi til at holde vagt over hende, da man frygter, at nogen vil forsøge at kidnappe hende,« fortæller børnelægen Hani Maarouf ifølge New York Post.

Aya blev fundet i live i murbrokkerne af et sammenstyrtet boligblok i byen Jindires i Syrien. Byen ligger otte kilometer fra grænsen til Tyrkiet, og er ifølge BBC en af de hårdest ramte byer i Syrien. Mere end 200 huse er styrtet sammen. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere Aya blev fundet i live i murbrokkerne af et sammenstyrtet boligblok i byen Jindires i Syrien. Byen ligger otte kilometer fra grænsen til Tyrkiet, og er ifølge BBC en af de hårdest ramte byer i Syrien. Mere end 200 huse er styrtet sammen. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Hani Maarouf tog mod Aya, da hun ankom til hospitalet i byen Afrin. Hun var blevet fundet i live i ruindyngerne af en boligblok i byen Jindires i det nordlige Syrien. Hendes nærmeste familie - begge forældre, fire søskende og en tante - blev fundet døde i ruindyngerne. Dræbt i det voldsomme jordskælv, der ramte Tyrkiet og Syrien i sidste uge. Dødstallet havde onsdag passeret 40.000.

Mandag i denne uge var der en episode på det hospital, hvor hun har opholdt sig. En mandlig sygeplejerske slog angiveligt sammen med to mænd hospitalets leder.

Ifølge en kilde, som New York Post har talt med, havde hospitalets direktør et par timer forinden grebet sygeplejersken i at fotografere Aya. Han mistænkte sygeplejersken for at ville bortføre den nyfødte og havde derfor bortvist ham.

Senere på dagen vendte sygeplejersken så tilbage sammen med to bevæbnede mænd. Efter overfaldet på direktøren fortalte de politiet, at de ikke var interesserede i Aya, men målet kun var hospitalsdirektøren, skriver New York Post. Det er uklart, om direktøren pådrog sig nogen skader i forbindelse med overfaldet.

På sociale medier forlød det i første omgang, at det var et forsøg på at kidnappe Aya, hvilket Ahmad Hajj Hassan, der er leder af de lokale sundhedsmyndigheder i Afrin, har afvist, skriver BBC.

Over 40.000 omkomne To kraftige jordskælv ramte mellem det nordlige Syrien og det sydlige Tyrkiet mandag den 6. februar klokken 04.17 lokal tid. Epicenteret for de to store jordskælv var i Tyrkiet.

Det første skælv havde en styrke på 7,8. Omkring ni timer senere fulgte et skælv på 7,5. Der har desuden været en lang række efterskælv.

Op mod 5,3 millioner mennesker alene i Syrien kan være blevet hjemløse, efter at jordskælvet jævnede tusindvis af bygninger med jorden. 1,2 millioner mennesker i det sydlige Tyrkiet er blevet hjemløse.

Mere end 40.000 mennesker i Syrien og Tyrkiet har hidtil mistet livet som følge af jordskælvet. Tallet ventes at stige yderligere.

Tusindvis af bygninger er kollapset eller ødelagte som følge af jordskælvet. Kilder: Reuters, dpa, Al Jazeera og BBC. /ritzau/

Hvad der nu skal ske med Aya er uvist.

Ifølge BBC er Aya efterfølgende blev flyttet til en ‘sikker lokation’ af sundhedsmyndighederne.

Det er sket for at beskytte hende mod kidnapningsforsøg og adoptionssvindel, oplyser en kilde til BBC.

New York Post derimod citerede derimod en af Ayas slægtninge for at sige, at Aye forventes at blive udskrevet fra hospitalet i denne uge. En tante, der for nyligt har født, ville tage imod hende.