Det er præcis et år siden, at den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen sporløst forsvandt fra sit hjem.

Eller næsten sporløst. For norsk politi arbejder fortsat med en række spor og bevismaterialer, som kan hjælpe dem med at opklare sagen.

Helt afgørende er det at indsnævre antallet af biler og personer, som har været i området frem mod hendes formodet bortførelse.

»Der, hvor vi er nu, mener vi, at det er muligt at løse sagen,« siger politiinspektør Tommy Brøske.

Politiets hovedteori går blandt andet på, at Anne-Elisabeth Hagen skulle være blevet kørt væk fra gerningsstedet den 31. oktober mellem klokken 09.48 og middagstid.

Af det grund har det været et vigtigt skridt i efterforskningen at identicere, hvilken bil der er blevet brugt.

Til norske NRK fortæller politiet nu, at de har haft flere bilejere inde til afhøringer. Derudover er de i gang med at gennemse mange tusinde timers overvågning.

Politiet vil dog ikke svare på, hvorvidt de på nuværende tidspunkt har sporet sig ind på mistænkelige køretøjer eller personer.

De mangler fortsat at komme nærmere på ejerne af omkring ti køretøjer fra nærområdet samt analysere det vigtigste tidspunkt i bortførelsestidspunktet.

Udover overvågningsvideoer og afhøringer af bilejere har politiet også fundet nye spor i det trusselsbrev, som var efterladt i Hagen-parrets hjem.

Her mener politiet, at der er indikationer på, at bortførelsen har været planlagt et halvt år op til.

Gerningsmændene krævede i forbindelse med kidnapningen en løsesum på cirka 65 millioner kroner i kryptovaluta.