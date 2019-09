Der er fundet plastik-strips i det hus, hvorfra den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på mystisk vis forsvandt sidste år.

Politiet har længe holdt kortene tæt til kroppen i den opsigtsvækkende sag - og indtil nu har man ikke givet mange indblik i, hvad man fandt i huset, efter kvinden forsvandt.

Til det norske medie NRK bekræfter politiet dog nu, at man fandt strips inde i huset - og man er ved at undersøge, om de har en forbindelse til sagen:

»Jeg kan bekræfte NRKs oplysninger om, at der blev fundet strips på gerningsstedet. Jeg kan også bekræfte, at der på gerningsstedet blev fundet personlige ejendele til Anne-Elisabeth Hagen,« siger politiinspektør Tommy Brøske til det norske medie.

Han ønsker dog ikke at kommentere, hvilke personlige ejendele der blev fundet i Anne-Elisabeth Hagen og hendes ægtemands hjem nær Oslo 31. oktober sidste år, efter hun forsvandt.

Videre forklarer Tommy Brøske, at politiet har en idé om, hvor stripsen er købt.

Der kan ifølge politiet være tale om butikskæden Biltema.

Derudover ønsker politiet ikke at kommentere sagen yderligere af hensyn til den igangværende efterforskning:

»Det vil efter vores opfattelse være svært skadeligt, hvis yderligere detaljer om dette skulle komme ud. Disse detaljer ønsker vi først og fremmest at kunne fremlægge for en eller flere gerningsmænd,« siger politiinspektøren.

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen - der er gift med Tom Hagen, som er en af Norges rigeste mænd - var 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag. Den teori blev dog for nogle måneder siden ændret, da man nu i stedet formoder, at Anne-Elisabeth Hagen kan være blevet udsat 'for en alvorlig forbrydelse' og være død, og at sedlen kan være blevet efterladt for at forvirre efterforskningen.