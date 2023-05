Østjyllands Politiet beder fredag offentligheden om hjælp til at finde to mænd i forbindelse med en sag om vold og frihedsberøvelse.

Den ene er 21 år gammel, mens den anden er 24 år. Sagen drejer sig om 'kvalificeret vold mod en 22-årig mand', skriver politiet i en pressemeddelelse.

Her kan man videre læse, at de to efterlyste er henholdsvis 21-årige Tobias Skov Bentzen og 24-årige Mathias Sten Amundsen.

Ud over vold er de mistænkt for at have frihedsberøvet den 22-årige mand.

Årsagen til, at politiet nu går i offentligheden, skyldes, at de gerne vil have de to mænd til at melde sig selv, skrives det.

'Østjyllands Politi har løbende forsøgt at få de to mænd til at melde sig selv til politiet og også i flere omgange været i telefonisk kontakt med dem samt søgt efter dem på relevante adresser – men indtil videre uden held. Derfor beder vi nu om offentlighedens hjælp til at få fundet frem til dem,' skrives det.

I pressemeddelelsen vedhæfter politiet også billeder af de to efterlyste.

Her beskrives de desuden på følgende måde:

Den 21-årige

Tobias Skov Bentzen er 21 år gammel.

'Tobias Skov Bentzen er 21 år gammel, 178 cm høj og almindelig af bygning. Han færdes både i Østjylland, på Kolding-egnen og evt. også på Sjælland.'

Den 24-årige

Mathias Sten Amundsen er 24 år gammel.

'Mathias Sten Amundsen er 24 år gammel, 177 cm høj og spinkel af bygning. Han færdes i Aarhus-området og omegn.'

Politiet oplyser videre, at der allerede sidder en tredje mand varetægtsfængslet i sagen om vold og frihedsberøvelse.

Ligger man inde med oplysninger om en eller begge mænd, så kan man kontakte Østjyllands Politi på 114.