Efterforskere mener, at den Bentley, som onsdag eksploderede ved en grænseovergang ved Niagara Falls, kan have haft en mekanisk fejl.

Det skriver NY Post.

FBI bekræftede allerede onsdag, at der ikke var blevet fundet spor af sprængstoffer eller nogen forbindelse til terror.

Overvågningsvideo af området viste efterfølgende, at bilen i høj fart syntes at ramme en kantsten, inden den fløj ind i grænseovergangen og eksploderede.

I bilen, en Bentley fra 2022, sad et ægtepar, Kurt og Monica Villani, som begge var 53. De døde på stedet.

De var på vej til en KISS-koncert i Toronto, som imidlertid blev aflyst, da frontmanden Paul Stanley var blevet syg.

Politiet afspærrede området omkring grænseovergangen efter ulykken onsdag. Foto: John Normile/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet afspærrede området omkring grænseovergangen efter ulykken onsdag. Foto: John Normile/AFP/Ritzau Scanpix

Sagen undersøges nu af Niagara Police Department, og den behandles som en 'trafikefterforskning'.

Hos politiet mener efterforskerne, at ulykken blev forårsaget af enten en mekanisk fejl på bilen, eller af at føreren havde fået et ildebefindende.

Bilen menes at have accelereret til en hastighed på mindst 160 km/t inden kollisionen.

»På grund af hændelsens kompleksitet vil det tage noget tid at afslutte efterforskningen,« siger politiinspektør John Faso ifølge New York Post.