En pige under 15 år blev udsat for en gruppevoldtægt i weekenden i Malmø. Foreløbig er to drenge anholdt.

Politiet i den sydsvenske by Malmø efterforsker en sag om en gruppevoldtægt begået mod en mindreårig pige lørdag.

Mandag er to formodede gerningsmænd blevet anholdt.

Det bekræfter anklager Caroline Carlquist over for den svenske tv-station TV4.

- De er anholdt for grov voldtægt af et barn, siger hun til TV4.

De to sigtede drenge er mellem 15 og 17 år.

Tidligere oplyste politiet i Malmø, at sagen blev efterforsket som voldtægt af et barn, og at det ledte efter tre formodede gerningsmænd.

Efterforskningen omfatter stadig en tredje person, skriver TV4.

Offeret er en pige under 15 år. Hendes præcise alder fremgår ikke.

TV4 har tidligere skrevet, at en af gerningsmændene skal have filmet voldtægten. Anklageren bekræfter, at det skal være sket.

Efter voldtægten blev et område ud for en beboelsesejendom i Malmø-bydelen Nydala afspærret og undersøgt af politiet.

Nydala ligger i den sydøstlige del af Malmø.

/ritzau/