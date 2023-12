Seks personer blev tirsdag fundet dræbt i den amerikanske delstat Texas på flere forskellige adresser.

Efter en dramatisk biljagt er den formodede gerningsmand bag en stribe af drab i den amerikanske delstat Texas blevet anholdt af politiet.

Drabene blev begået tirsdag, oplyser politiet i delstatshovedstaden Austin.

Seks personer blev fundet dræbt på forskellige adresser i Austin og San Antonio. Derudover blev tre personer såret af skud - herunder to politibetjente.

- Vi er meget sikre på, at én gerningsmand står bag alle hændelserne, siger Robin Henderson, der er konstitueret politichef i Austin.

Fire af drabene blev begået i Austin, mens to af drabene blev begået i San Antonio, der ligger knap 90 kilometer sydvest for Austin.

I San Antonio-området var det en kvinde og en mand, der blevet fundet dræbt i et privat hjem. Politiet fandt parret, som menes at være i 50'erne, på en adresse, som sættes i forbindelse med den mistænkte.

Det er uvist, om gerningsmanden er i familie med de dræbte, og om han selv boede på adressen.

Politiet i Bexar County, hvor parret blev fundet dræbt, formoder, at gerningsmanden først dræbte kvinden og manden, inden han kørte til Austin og begik en række drab dér.

Én af dem, der blev såret af skud, men overlevede, var en cyklist.

Undervejs tirsdag kom betjente i skudveksling med den mistænkte, efter at de var rykket ud til en anmeldelse om et røveri.

Her blev én politibetjent såret af skud. To personer blev fundet dræbt på stedet, og gerningsmanden flygtede fra stedet i et køretøj efter ildkampen.

Herefter fulgte en biljagt, hvor gerningsmanden med politiet efter sig endte med at køre galt. Og så blev han anholdt.

Den mistænkte mand er sigtet for drab, eller "capital murder", som ifølge lovgivningen i Texas kan føre til dødsstraf.

Politiet har foreløbig ikke offentliggjort nogen oplysninger om den anholdte.

/ritzau/AFP