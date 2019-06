Et lesbisk par blev i slutningen af maj udsat for et groft overfald i en bus i London. Nu har politiet foretaget anholdelser i sagen.

Hvad, der skulle have været en almindelig tur i bus, udviklede sig til et mareridt for 28-årige Melania Geymonat og hendes kæreste Chris.

De blev udsat for vold, og siden har politiet undersøgt sagen. Politiet bekræfter nu, at man har foretaget anholdelser i sagen.

'Der er nu foretaget anholdelser i sagen, men efterforskningen er stadig i gang. Hvis du har nogen information omkring overfaldet, skal du henvende dig til Metropolitan Police.' skriver politiet på Twitter.

Politiet i London har endvidere meldt ud, at der er tale om fire drenge i alderen 15-18 år, som er blevet anholdt som følge af overfaldet og nu skal afhøres. Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC og CNN. Drengene vil blive sigtet for grov vold og tyveri, da de to kvinder også fik stjålet flere af deres ejendele.

Melania Geymonat og kæresten Chris blev udsat for vold i en dobbeltdækkerbus i London torsdag den 30. maj.

Førstnævnte har fortalt til BBC, at de sad øverst i dobbeltdækkerbussen. Pludselig blev de omringet af fire drenge, hvorefter drengene begyndte at opføre sig aggressivt.

Drengene råbte verbale tilsvinelser efter kvinderne og ville have blandt andet have, at de skulle kysse hinanden.

Kvinderne fik derefter kastet mønter efter sig. Til sidst udviklede det sig voldeligt, og begge kvinder blev udsat for grov vold med slag i hovedet. Både Melania Geymonat og Chris måtte en tur på hospitalet, hvor de modtog behandling for deres skader.

Efter overfaldet har der været en enorm opbakning til parret. Også fungerende premierminister i Storbritannien Theresa May har givet sin støtte til kvinderne.

»Her var tale om et sygeligt angreb, og mine tanker går til de to kvinder, der er ofre i sagen. Ingen skal nogensinde behøve at skjule, hvem de er, eller hvem de elsker. Vi må arbejde sammen om at stoppe volden mod LGBT-samfundet,« har hun udtalt.

Homofobiske sager i London - også kaldet hate crime - er stigende i den engelske hovedstad, skriver BBC. I 2014 var der anmeldt 1488 hate crime-sager. Det tal steg til 2308 i 2018.