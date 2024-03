Fire personer er i Sverige mistænkt for forberedelse af terror og for forbindelse til Islamisk Stat.

Den svenske efterretningstjeneste Säpo har torsdag sammen med svensk politi anholdt fire personer i Stockholm-området.

Personerne er mistænkt for terrorforberedelser og alvorlige brud på våbenlovgivningen.

Det oplyser Säpo på sin hjemmeside.

- Sagen drejer sig om voldelig islamistisk ekstremisme, hvor Sikkerhedspolitiet (Säpo, red.) også ser koblinger til alvorlig organiseret kriminalitet, lyder det.

Aktionen blev gennemført, efter at Säpo sammen med svensk politi har arbejdet med sagen over længere tid.

I forbindelse med aktionen blev der også foretaget flere ransagninger.

Ifølge Fredrik Hultgren-Friberg, der er talsperson for Säpo, mistænkes de anholdte blandt andet for at have forbindelse til Islamisk Stat.

Det fortæller han til den svenske avis Expressen.

Fredrik Hultgren-Friberg vil ikke oplyse, hvilken type terror gruppen konkret mistænkes for at have planlagt.

- Men på baggrund af det efterretningsarbejde, vi har udført i denne sag, vurderede vi, at vi var nødt til at handle for at afbryde den planlagte forbrydelse og afværge en mulig trussel, siger han til Expressen.

Avisen skrev tidligere, at svensk politi og Säpo torsdag eftermiddag havde iværksat aktioner flere steder i Tyresö, som ligger syd for Stockholm.

Ifølge Expressen modtog alarmcentralen en anmeldelse om en "indendørs eksplosion" klokken 13.55.

Kilder har oplyst til avisen, at der derefter skal være hørt flere brag i forbindelse med, at politiet slog til mod et islamisk foreningslokale i Tyresö.

På sin hjemmeside går Säpo ikke i yderligere detaljer med, hvordan aktionen præcis forløb.

/ritzau/