»Jeg vendte mig mod Jake og sagde: Cleo er væk.«

Sådan fortæller australske Ellie Smith om den morgen, hun vågnede, og hendes fire-årige datter var forsvundet fra det telt, de sov i.

Det skriver The Australian.

Siden datteren forsvandt lørdag den 16. oktober, har politiet og pigens forældre forsøgt at finde ud af, hvad der skete med Cleo.

Onsdag afviste det australske politi så, at pigen selv skulle have lynet lynlåsen til teltet op.

Hun er simpelthen for lav til at nå lynlåsen. Det skriver det australske medie News.

Årsagen til, at man har undersøgt, om Cleo selv kunne forlade teltet, er, at ingen af hendes forældre var vågne, da Cleo forsvandt.

Den nat Cleo Smith forsvandt, lå det australske forældrepar nemlig og sov i en anden kabine i deres telt på en campingplads, der ligger 900 kilometer nord for den australske by Perth.

Ellie Smith vågnede klokken 01.30, da hendes yngste datter Isla skulle have vand - her lå Cleo stadig ved siden af sin søster.

Men da hun vågnede klokken 6.30 morgenen efter, var Cleo væk.

I videoen øverst i artiklen kan du høre forældrene fortælle, hvordan de har haft det, siden datteren forsvandt.

Lige nu arbejder det australske politi stadig ud fra flere scenarier.

Det første scenarie virker dog som udgangspunkt til at være umuligt - nemlig at Cleo selv har forladt teltet.

Ifølge nyhesbureauet AP er det andet scenarie, det såkaldte »worst case scenario«, at nogen har taget hende fra teltet og nu er langt væk fra området.

»Vi fokuserer lige nu på at fortsætte vores søgning, indtil vi med hånden på hjertet kan sige, at Cleo ikke er i det her område«, siger politiinspektør i Western Australia Police Jon Munday onsdag.