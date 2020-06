Det blev fatalt for både en mor og en bedstefar, at de ville redde et otteårigt barn, der var faldet i deres swimmingpool i den amerikanske stat New Jersey.

Alle tre døde under forsøget. Det oplyser det lokale politi til tv-stationen CBS.

De blev fundet i poolen af politiet i East Brunswick, som rykkede ud efter at have fået et opkald fra naboer som hørte råb.

Politimanden Frank Sutter sagde, at den unge pige var faldet ned i poolen.

Den 62-årige bedstefar Bharat Patel og barnets mor, 32-årige Nisha Patel, forsøgte at redde hende, da de også begyndte at drukne, rapporterede CBS New York.

Politiet sagde, at mens svimmingpoolen for det meste var lavvandet og cirka 90 cm dyb, var en del af poolen 180 cm dyb.

»Og det lader ikke til, at de omkomne vidste, hvordan man skulle svømme.«

Oplysninger hos ejendomsmægleren viser, at svimmingpoolen allerede var installeret, da Patel-familien flytte ind i deres nye hjem i april, skriver NJ.com.

»Det er smerteligt,« sagde naboen Yamini Patel til tv-stationen.

Obduktionen viste, at alle tre ofre er døde af drukning.