Politiet i Nordirland advarer nu om mulige terrorangreb i løbet af påsken.

Ifølge The Guardian har politiet stærke efterretninger, som indikerer, at oprørsgrupper planlægger at iværksætte et angreb mod den nordirske politistyrke.

Terrorangrebet kan blandt andet udmønte sig ved, at oprørere forsøger at lokke betjente i et baghold ved at udgive sig for at være demonstranter.

Der er også risiko for gadevold, mener politiet.

Spændingerne i Irland er steget, fordi påsken falder sammen med 25-års dagen for den såkaldte 'langfredagsaftale'.

En fredsaftale, der blev indgået i 1998 for at slutte en mere end 30 år lang strid i Nordirland mellem republikanere, som ønskede irsk selvstændighed, og unionisterne, der ønskede, at Irland skulle beholde sit tilhørsforhold til Storbritannien.

Årsdagen for aftalen falder dog i år ikke på langfredag, men mandag – altså anden påskedag.

I anledningen af 25-års jubilæet kommer både USAs præsident Joe Biden og Storbritanniens premierminister Rishi Sunak til Nordirland.

Sikkerhedsopbuddet er derfor i forvejen højt, og ifølge The Guardian er 350 betjente flyttet til frontlinjeopgaver for at imødegå potentielle trusler.

En politistrategi, der ifølge chefkonstabel hos Nordirlands Politi, Simon Byrne, ikke har været brugt i årevis.

Den britiske efterretningstjeneste MI5 har også hævet terrortruslen til 'høj' i Irland ifølge The Independent.