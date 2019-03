En aldeles foruroligende video, der formodes at vise et af de blodige angreb på en moské i New Zealand, florerer i øjeblikket rundt omkring på nettet.

Den 17 minutter lange video skal angiveligt være optaget live under fredagens angreb, som har kostet flere mennesker livet, af en af gerningsmændene.

Det skriver flere medier - blandt andet det australske medie 9news.

I videoen kan man blandt andet se en mand tage flere våben fra en bil, gå ind i en moské - og skyde de tilstedeværende én efter én.

Foto: REUTERS/SNPA/Martin Hunter

Den rystende video - som myndighederne endnu ikke har bekræftet ægtheden af - blev delt på en Twitter-konto, som siden er blevet slettet.

Videoen slutter med, at manden forlader moskéen, sætter sig ind i sin bil og kører væk fra stedet.

Politiet i New Zealand har på sin Twitter bekræftet, at man er klar over, at en sådan video findes.

'Politiet er klar over, at der florerer ekstremt foruroligende videomateriale i forbindelse med hændelsen i Christchurch', oplyser politiet og fortsætter:

'Vi opfordrer på det kraftigste til, at videoen ikke bliver delt. Vi arbejder på at få materialet fjernet.'

Politiet har endnu ikke sat tal på, hvor mange mennesker der er dræbt i angrebet mod to moskéer i Christchurch, men der er tale om et 'betydeligt' antal sårede og dræbte.

Fire personer - tre mænd og en kvinde - er i politiets varetægt, oplyste politichefen Mike Bush på et pressemøde tidligt fredag morgen dansk tid.

Bush tilføjer, at det er for tidligt for politiet at sige noget om motivet.

Opholder du dig i området i New Zealand eller oplevede du, hvad der skete? Så kontakt B.T. på 1929@bt.dk.