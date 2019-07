Det er ikke kun de mange besøgende, man skal bekymre sig om, hvis man besøger Disney World i Florida.

Floridas helsedepartment i Orange County oplyser, at en vild kat blev fanget for nylig, og den blev testet for hundegalskab – med positivt resultat.

Det er et problem for Disney, for en hundegalskabsalarm er blevet udløst for et område nær dets populære Epcot og Hollywoods Studios-temaparkerne.

Politiet har bedt offentligheden om at undgå 'alle vilde dyr og især vilde katte eller hunde'.

#Rabies Alert issued for southwest Orange County, FL. 2-mile radius around the intersection of I-4 & Epcot Center Dr. Avoid all wild animals & feral cats or dogs. If bitten or scratched by a wild animal seek medical treatment & call @OrangeCoFL Animal Services at 407-254-9150. pic.twitter.com/eHrRC4nCUa — GOHealthyOrange (@DohOrange) 9. juli 2019

»Hvis man bliver bidt, eller blot skrabet, af et vildt dyr, så skal man straks søge lægehjælp,« tweetede helsedepartementet. Det skriver New York Post.

Sammen med beskeden var en illustration af en ræv, en flagermus, en vaskebjørn og et stinkdyr.

Det er alle sammen dyr, der kan bære smitten videre.

Området, der nu er under alarmen, er på 3,2 km i diameter rundt om Epcot Center Drive.

The Department of Health in Orange County issued a rabies alert for a two-mile radius near Epcot at Disney World. https://t.co/go2mFyoD28 — 10News WTSP (@10NewsWTSP) 9. juli 2019

Det er adskillige temaparker i området, foruden de to temaparker, der tilhører Disney World.

En Twitter-bruger har skrevet den meget sigende besked 'Se dig for, Mickey'.