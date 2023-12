På Fyn var der tirsdag eftermiddag meldinger om en spøgelsesbilist på motorvejen.

»Melding om spøgelsesbilist på Fynske Motorvej afkørsel Langeskov mod øst.«

»Pas på derude hvis du kører fra Nyborg mod vest,« lød det fra Fyns Politi på X.

Efter at have kørt strækningen igennem kunne politiet dog konstatere, at bilen måtte være vendt om, så den fulgte trafikken.

»Vidner må gerne ringe 114. God dag,« lyder det.

