En 20-årig sort mand døde søndag efter at være blevet skudt af en kvindelig betjent i byen Brooklyn Center.

Der bliver mandag aften lokal tid indført et udgangsforbud i Minneapolis i den amerikanske delstat Minnesota.

Det sker for at dæmme op for de uroligheder, der er opstået, efter at en ung, sort mand søndag døde efter at være blevet skudt af en politibetjent i byen.

Det fortæller borgmester i Minneapolis Jacob Frey mandag eftermiddag lokal tid.

- Jeg har besluttet, at Minneapolis går i kriseberedskab, og derudover indfører vi et udgangsforbud, der vil begynde klokken 19.00 og vare frem til klokken 06.00 i morgen, siger han på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udgangsforbuddet vil også gælde i den nærliggende by St. Paul såvel som i de omkringliggende områder, herunder Hennepin County, hvor den 20-årige Daunte Wright søndag blev skudt af politiet.

Politichef i byen Brooklyn Center i Hennepin County Tim Gannon fortalte på et pressemøde tidligere mandag, at den pågældende betjent ved en fejl var kommet til at affyre sin rigtige pistol i stedet for sin strømpistol mod Daunte Wright.

Skuddrabet på den unge mand har efterfølgende udløst voldsomme uroligheder i Brooklyn Center, hvor politiet har affyret tåregas og gummikugler for at sprede de vrede demonstranter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politichef Tim Gannon har forklaret, at Daunte Wright blev stoppet i sin bil af tre betjente for brud på færdselsloven.

Videooptagelser fra hændelsen viser en betjent, som forsøger at give Wright håndjern på ved siden af bilen, før han slipper fri og sætter sig ind i bilen igen.

På det tidspunkt råber en kvindelig betjent, at hun vil "bruge strømpistolen" mod ham og skyder ham med et enkelt skud fra sin pistol under tumult.

- For helvede, jeg skød ham lige, udbryder den kvindelige betjent, mens Daunte Wright flygter væk i sin bil, og de tre betjente står tilbage på vejen.

Borgmester i Brooklyn Center Mike Elliot har opfordret til, at den kvindelige betjent, som efterfølgende er kommet på administrativ orlov, bliver fyret.

Mike Elliot siger, at skudepisoden "ikke kunne være sket på et værre tidspunkt".

For tiden er en retssag i gang i Minneapolis mod en nu tidligere politibetjent, Derek Chauvin, som er anklaget på drabet på den sorte amerikaner George Floyd i maj sidste år.

Præsident Joe Biden har opfordret til en "grundig undersøgelse" af Daunte Wrights død og bedt demonstranterne om at protestere fredeligt.

