Man skal huske at tage sin bil, hvis man skal ud og løbe ind. Ikke golfvognen. Den er ikke registreret til at køre på offentlig vej.

Det glemte politichefen i byen Tampa i Florida, USA, og hun brugte sin stilling som et forsøg på at undgå en bøde.

Derfor har hun nu taget beslutningen og fratræder sin stilling. Det skriver BBC.

En bodycam-video viser Mary O'Connor og hendes mand blive stoppet i sidste måned, af en betjent fra Pinellas County, nær det lukkede område, hvor deres hus ligger.

Hun identificerede sig selv, tog sit politiskilt frem og fortalte betjenten: »Jeg håber, du vil lade os slippe.«

Den gik ikke hjem hos borgmesteren i Tampa, som i mandags sagde, at politichefen havde brudt de etiske regler.

»Tampas borgmester, Jane Castor, har bedt om og modtaget politichefen Mary O'Connors tilbagetræden.« Sådan lød den meddelelse, som borgmesteren sendte ud.

Videoen, der blev offentlig kendt i sidste uge, viser situationen den 12. november i en forstad til Tampa.

En betjent forklarer, at fru O'Connor og hendes mand blev stoppet, fordi de kører en vogn uden licens på gaden.

Hun spørger så, om videoen var slået til. Da han siger ja, så fortæller hun ham: »Jeg er politichefen i Tampa.« Hun giver ham sit id-kort, inden hun får lov til at køre – uden en bøde.

Som en undskyldning i sidste uge sagde fru O'Connor, at hun udmærket forstod, 'hvordan hele denne sag kunne blive opfattet som utilstedelig, men det var bestemt ikke min mening'.

I borgmester Castors udtalelse i mandags fremgår det, at politichefens opgave var at gå foran med et godt eksempel.

»Det er helt klart ikke sket i dette tilfælde,« siger hun og kalder det »uacceptabelt for enhver offentligt ansat – og specielt for byens politichef – at bede om en speciel behandling på grund at sin position«.

Fru O'Connor blev indsat i marts i år, efter at have været ansat i 22 år i byens politistyrke.