En udtalelse omkring en de mest omtalte drabssager i England er endt med shitstorm.

North Yorkshire-politichef Philip Allott er ham der står midt i stormen på baggrund af en udtalelse i BBC Radio York omkring en drabet på den britiske kvinde Sarah Everard.

For han har angiveligt udtalt, at kvinder bør være mere 'streetsmart' og det har fået mange sind i kog og folk kalder dem skammelige bemærkninger. Det skriver The Sun.

Politichefen hævdede, at kvinder skulle være ' klogere' for at undgå at blive voldtaget og myrdet som den 33-årige Sarah Everard blev. Derudover sagde han, at Sarah Everard ikke burde have 'underkastet sig' anholdelsen af hendes morder, betjent officer Wayne Couzens.

Sarah Everard blev kidnappet, voldtaget og til sidst myrdet af en politimand. I denne uge kører retsagen mod hendes morder. Foto: - Vis mere Sarah Everard blev kidnappet, voldtaget og til sidst myrdet af en politimand. I denne uge kører retsagen mod hendes morder. Foto: -

Wayne Couzens var politimand og brugte en aften i marts sin autoritet og sit politiskilt til at lokke den 33-årige marketingsansvarlige kvinde ind i sin bil, hvorefter han bortførte, voldtog og kvalte Sarah Everard.

En hændelse, der rystede Storbritannien og skabte en voldsom debat om vold mod kvinder og kvinders sikkerhed i det offentlige rum.

Allott, der fører tilsyn med politi og brandvæsen i North Yorkshire, er nu trådt tilbage, efter at have modtaget mistillidsvotum på baggrund af sine udtalelser.

Politichef Allott har siden hen udsendt en uforbeholden undskyldning for sine bemærkninger og tilføjede at disse udtalelser ikke afspejler hans synspunkter.

»Jeg har formuleret mig forkert, og jeg er meget ked af den effekt, det har haft på ofre for kriminalitet og de grupper, der støtter dem,« fortæller Philip Allott ifølge det britiske medie.

»Jeg har forsøgt at sige dette igen og igen, men jeg erkender, at det, jeg har sagt, ikke er blevet hørt, som jeg havde til hensigt.«