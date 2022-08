Lyt til artiklen

»Hvad kalder man en gravid slave?«

Sådan lød starten på en sms-korrespondance, som en betjent på lokalpolitistationen i den lille by Vincent i den amerikanske delstat Alabama for nylig sendte til en kollega.

Både den første sms og de efterfølgende svar vakte siden opstandelse på de sociale medier.

Da modtageren af sms'en reagerede med et spørgsmålstegn, lød svaret nemlig:

»BOGO. Buy one, get one free.«

Det skriver det lokale medie al.com, og flere landsdækkende amerikanske medier har siden gengivet sagen.

Politichefen James Strygley udtalte, at stationen havde sat gang i en intern undersøgelse af sagen, og at der var foretaget »passende disciplinære sanktioner.«

Kort efter valgte byrådet i byen ikke desto mindre at sende alle tre betjente i politienheden hjem og lukke politistationen fuldstændig.

Blandt de afskedigede var James Strygley selv.

Det er angiveligt den assisterende chef, John L. Goss, der sendte sms'en. Også han er blevet fyret.

Medlem af byrådet, Kenneth Duks, siger til The New York Times, at sms'en bare var »toppen af isbjerget.«

»Nu tror jeg, at byrådet, sammen med borgmesteren, kan se, at dette er totalt uacceptabelt, at folk har sagt 'nok er nok.'«

Befolkningen i den lille by lidt uden for storbyen Birmingham består af omkring 2.000 mennesker. Små 500 af dem er afroamerikanere.