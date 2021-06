I mere end 14 år har politistyrker i flere lande forgæves forsøgt at opklare, hvad der skete den aften på hotelværelset i Portugal – nu kan det snart være slut.

»Vi håber, at vi kan løse Madeleine McCanns forsvinden, selvom det endnu vil tage nogle måneder,« siger Hans Christian Wolters.

Over for Mirror giver den tyske efterforskningsleder og statsadvokat udtryk for, at han er »tilfreds« med, hvordan arbejdet med sagen er skredet frem igennem det seneste år.

I Tyskland forsøger man at bygge en solid sag mod den 44-årige tyske seksualforbryder Christian Brueckner, der er hovedmistænkt som gerningsmanden.

Tysk politi er ikke i tvivl om, at den 44-årige Christian Brueckner er ansvarlig for Maddies forsvinden. Vis mere Tysk politi er ikke i tvivl om, at den 44-årige Christian Brueckner er ansvarlig for Maddies forsvinden.

Hans Christian Wolters konstaterer videre, at man har modtaget »meget interessante tips«.

»Vi er tilfredse med den respons, vi har fået på vores appel efter vidner. Desværre er alle vores spørgsmål endnu ikke besvaret,« siger den tyske efterforskningsleder.

Det var i maj 2007, at treårige Madeleine McCann forsvandt sporløst fra et feriekompleks i Praia da Luz på den portugisiske Algarvekyst.

Det har siden vist sig, at Christian Brueckner på samme tidspunkt boede i nærheden.

Han er tidligere dømt 17 gange for blandt andet voldtægt, overgreb på mindreårige, besiddelse af børneporno, røveri, indbrud og narkotikabesiddelse. I øjeblikket afsoner han en narkodom, hvorefter han skal afsone en straf for en voldtægt af en 72-årige kvinde – begået i et feriekompleks i Portugal.

Politiet har dog endnu ikke talt med Christian Brueckner om Maddie-sagen. Det vil ifølge Hans Christian Wolters først ske, når efterforskningen er afsluttet.

Statsadvokaten har tidligere sagt, at han er overbevist om, at Madeleine McCann er død, og at drabet fandt sted i Portugal.

Pigens forældre har dog ikke på noget tidspunkt opgivet håbet om at finde deres datter i live. Da de i maj burde have fejret hendes 18-års fødselsdag, lød det fra dem:

'Tillykke med de 18 år, Madeleine. Vi elsker dig, og vi venter på dig, og vi giver aldrig op,' lød ordene fra Gerry og Kate McCann.