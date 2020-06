Et drab på en sort mand under en anholdelse har fået politichefen i Atlanta til at søge sin afsked.

Få timer efter at en sort mand blev skudt og dræbt af politiet i Atlanta, har politichefen i den amerikanske storby trukket sig fra jobbet.

Det oplyser Atlantas borgmester, Keisha Lance Bottom, som har accepteret politichef Erika Shields' opsigelse.

Den 27-årige Rayshard Brooks var natten til lørdag lokal tid faldet i søvn i sin bil, mens han ventede i en kø til en fastfoodrestaurant, da han blev konfronteret af to betjente. Da han forsøgte at undslippe, blev han skudt.

Politiet oplyste, at han modsatte sig anholdelse efter en spiritustest, der viste sig at være positiv.

Hændelsen udløste lørdag demonstrationer i Atlanta, der er den største by i delstaten Georgia.

Delstatens efterforskningsagentur, Georgia Bureau of Investigation (GBI), undersøger sagen.

Efterforskere fra GBI oplyser, at de er i besiddelse af en video, som et øjenvidne har optaget.

På videoen, der er lagt ud på sociale medier, ses Brooks ligge foran sin bil, mens han kæmper med to betjente.

Han får fat i en strømpistol fra en af betjentene, hvorefter han vrider sig fri af deres greb og sætter i løb. Derefter forsvinder Brooks ud af billedet efterfulgt af en betjent.

Kort tid efter kan der høres skud og en, der råber, "jeg fik ham". På optagelsen ses den sorte mand ligge stille på jorden.

Drabet på Brooks kommer efter flere ugers protester over hele USA mod racisme og politivold som følge af drabet på den ligeledes sorte George Floyd.

Floyd døde under en anholdelse i Minneapolis 25. maj, efter at en hvid betjent havde presset sit knæ mod hans hals i næsten ni minutter.

Den pågældende betjent er sigtet for drab, mens tre af hans kolleger er sigtet for medvirken til drab.

Politiet i Atlanta har ikke offentliggjort navnene på de to betjente, der ses på videoen. Begge er hvide.

