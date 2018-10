Afghanske vagter rettede deres våben mod amerikanske soldater og afghansk politi. To amerikanere er såret.

Kabul. Politichefen i Kandahar-provinsen i Afghanistan er dræbt, og to amerikanske soldater er såret, efter at nogle af guvernørens vagter rettede deres våben mod afghanske politifolk og amerikanske soldater.

Det skete ved et sikkerhedsmøde i Kandahar torsdag, hvor også den øverstkommanderende for Natos styrker i Afghanistan, general Scott Miller, var til stede. Han er uskadt, rapporterer den afghanske tv-station Tolo.

En talsmand for Nato bekræfter, at to amerikanske soldater er såret. De er begge bragt væk fra stedet og modtager nu lægebehandling.

De foreløbige meldinger tyder på, at en gerningsmand er død, siger talsmanden, oberst Knut Peters. Han har ikke umiddelbart flere oplysninger.

/ritzau/AP