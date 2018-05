Den bevæbnede mand, der tirsdag dræbte to politikvinder og en tilfældig forbipasserende ung mand, havde som motiv at ramme politiet, siger politichefen i den belgiske by Liège, hvor angrebet fandt sted.

- Målet for gerningsmanden var at rette angreb mod politiet, siger politichefen, Christian Beaupere.

Gerningsmanden, som politiet endnu ikke har sat navn på, angreb de to kvindelige politifolk med en kniv, tog deres pistoler og skød og dræbte dem begge.

Derpå barrikaderede han sig inde i en skole, men hans mål var ikke at gøre eleverne noget, siger politichefen på en pressekonference, der blev sendt på belgisk tv.

I stedet ville gerningsmanden "skade politibetjente, det vil sige at skade institutionen og den belgiske stat", siger Beaupere ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Politi og ambulance på stedet i belgiske Liege, hvor en bevæbnet mand skød og dræbte to politifolk samt en tilfældigt forbipasserende. Foto: JOHN THYS/AFP

Den bevæbnede mand nåede at såre fire andre politifolk, inden han selv blev skudt og dræbt af politiet.

En kilde tæt på efterforskningen siger til nyhedsbureauet AFP, at gerningsmanden stod på en liste over personer, som politiet holdt øje med på grund af deres kontakt til islamister.

På sociale medier er der lagt fotos ud af folk, som søger i sikkerhed under angrebet på Lièges centrale boulevard d'Avroy, mens der høres skud og sirener i baggrunden.

On reste chez soi les gars #Liege pic.twitter.com/6AVbC7t9Ae — Antoine Rsn (@toutoun_rens) May 29, 2018

En video viser to politifolk i skudsikre veste gå i position.

Industribyen Liège, der ligger tæt på den tyske grænse i en fransktalende region, var også scene for et skudangreb i 2011, hvor en bevæbnet mand dræbte fire mennesker og sårede over 100, inden han skød sig selv.

Belgien har været i forhøjet alarmberedskab, siden jihadister fra Islamisk Stat baseret i Bruxelles var involveret i angreb i Paris i 2015, hvor 130 blev dræbt, og i Bruxelles i 2016, hvor 32 blev dræbt.

/ritzau/