En politibil i Malmø er blevet udsat for en form for eksplosion, oplyser politiet i den sydsvenske by.

Bilen stod parkeret udenfor en politistation på Sallerupsvägen.

Der er sket materielle skader, men ingen personer er kommet noget til.

To mistænkte er anholdt, skriver politiet på sin hjemmeside. Der er tale om to mænd, der begge er i 20'erne.

Efterforskningen fortsætter med blandt andet ransagninger, afhøringen af vidner og gennemgang af optagelser fra overvågningskameraer, meddeler politiet.

Øjenvidner har oplyst, at en person blev set løbe fra stedet.

»Der er oplysninger om, at en enkelt gerningsmand er løbet fra stedet. Vi har fået flere oplysninger om manden, men det holder vi for os selv lidt endnu,« sagde Fredrik Bratt, der er pressetalsmand ved politiet i region Syd, kort efter, at eksplosionen havde fundet sted.

Området omkring bilen er spærret af. Kriminalteknikere og bombeeksperter er på vej til stedet.

Et øjenvidne oplyser til Aftonbladet, at han sad i sin lejlighed på den anden side af gaden, da han hørte et kraftigt brag. Hans lejlighed blev oplyst af et stærkt lys, fortæller han.

»Det lød meget kraftigt, og det ryger stadig fra motorhjelmen på bilen,« siger øjenvidnet.

Avisen bringer et billede af en politibil, hvor motorhjelmen og skærmen over det ene forhjul er revet delvist af og krøllet.

Det er langt fra første gang, at politiet i Sverige rammes af et formodet angreb.

I november eksploderede en håndgranat tæt ved politistationen i Uppsala. Her blev otte biler skadet, men ingen mennesker kom noget til.

I oktober registrerede den svenske ordensmagt tre formodede angreb rundt om i landet. 18. oktober detonerede en sprængladning ved indgangen til politistationen i Helsingborg. 28. oktober blev der affyret flere skud mod en villa i Västerås, hvor en politimand bor. Og dagen efter gik det ud over politistationen i Araby, der to gange i løbet af natten blev udsat for hærværk.

Ingen mennesker kom noget til ved nogen af de formodede angreb.

/ritzau/TT