»Jeg var i chok og gik i panik, fordi jeg aldrig ønskede, at de to sider af mit liv skulle kollidere.«

Den amerikanske politibetjent Melissa Williams har det seneste halvandet år haft en sidebeskæftigelse – og da den blev opdaget, blev hun, ifølge hendes egen forklaring, presset til at forlade sit job.

Det fortæller hun til New York Post og lokalmediet KDVR.

De seneste elleve år har den 46-årige kvinde arbejdet hos Arapahoe County Sheriff’s Office i delstaten Colorado. Blandt andet som vicepolitiinspektør.

$30K payout for @ArapahoeSO deputy with OnlyFans page.https://t.co/kcBX8tn3NX — Rob Low (@RobLowTV) January 25, 2022

»Jeg var en virkelig god betjent. Jeg var en virkelig god betjent og en virkelig god leder,« siger hun ifølge Fox News til KDVR.

Det hele ændrede sig dog, da hun i maj 2020 – sammen med sin mand – besluttede sig for at oprette en hemmelig profil på hjemmesiden OnlyFans som et forsøg på at »peppe« parrets sexliv lidt op.

På hjemmesiden kan andre brugere betale for at få adgang til det materiale, som de forskellige profiler deler, og Melissa Williams og hendes mand, som har to børn sammen, valgte at dele billeder af hende både delvist og helt afklædt, ligesom de delte seksuelle videoer af de to sammen.

»Mit personlige sexliv var helt uafhængigt og påvirkede aldrig min evne til at udføre mig arbejde,« siger hun til New York Post og understreger, at hun aldrig var i uniform eller fortalte, at hun var betjent.

Mere end et år senere opdagede en kollega dog, at hun havde en profil derinde.

Og 5. august sidste år blev der indsendt en klage, hvori det blev påstået, at Melissa Williams ved sine handlinger udviste »dårlig dømmekraft« og »miskrediterede« politikredsen.

En undersøgelse af sagen blev sat i gang, men før undersøgelsen blev færdiggjort, valgte Melissa Williams og politikontoret i november at indgå en fratrædelsesaftale på 30.000 dollar, svarende til omkring 200.000 danske kroner.

»Jeg forlod ikke styrken på grund af skam, og jeg forlod ikke stedet, fordi jeg var flov over min OnlyFans-side. Jeg gik, fordi det var det rette at gøre for mig og min familie, og for at være ærlig så var OnlyFans kun en lille del af det,« forklarer hun til KDVR og fortæller, at hun elskede sit job, men ikke kunne forsætte med at arbejde der, da hun følte, at hun blev udskammet.

I en udtalelse oplyser Arapahoe County Sheriff’s Office, at Melissa Williams hverken blev fyret eller presset ud af styrken.

I stedet påstår politikontoret, at den tidligere betjents beskyldninger »virker til at være intet andet end et forsøg på at fabrikere en »nyhedsværdig« historie for at sikre sig trafik til hende side«.