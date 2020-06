Demonstrationerne er fortsat i USA, mens George Floyd blev mindet ved en ceremoni i North Carolina.

Hundredvis af mennesker stod i kø for at se George Floyds kiste under en mindehøjtidelighed lørdag lokal tid nær hans fødeby, Fayetteville, i delstaten North Carolina.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nogle stod med paraplyer for at skærme for solen, nogle græd, og andre holdt mobiltelefoner i vejret, mens ligvognen ankom.

Da fremvisningen af den lukkede kiste var ovre, fulgte en ceremoni.

Her udtalte en lokal politibetjent sig om politivold i USA og den anholdelse, som Floyd døde under.

- Nok er nok. Lad ikke George Floyds liv have været forgæves. Det er blevet et offer, sagde sherif Hubert Peterkin i Hoke County ifølge CBS News.

- Vi er en del af problemet, sagde han direkte henvendt til andre betjente.

Sheriffen tog også skarpt afstand fra politivold.

- Jeg er ligeglad med, hvad George gjorde. Vi som politibetjente har ikke autoriteten til at intimidere, bruge vores magt til at true folk og dræbe, fordi vi har et tegn og en pistol, sagde Peterkin ifølge CNN.

Ceremonien var den anden efter en mindehøjtidelighed i Minneapolis torsdag eftermiddag lokal tid.

George Floyd var en 46-årig sort mand, der døde 25. maj i forbindelse med en anholdelse i byen Minneapolis i Minnesota.

Det skete, efter at en politibetjent havde fastholdt ham ved at sætte sit knæ mod hans hals i otte minutter og 46 sekunder.

Drabet har udløst omfattende demonstrationer over hele landet i protest mod politivold og racisme.

Begravelsen af George Floyd finder sted 9. juni i Houston.

/ritzau/