Seks måneder efter 26-årige Breonna Taylor blev skudt og dræbt af politi i sin lejlighed i Kentucky, er der blevet rejst tiltale i sagen.

Onsdag aften dansk tid har anklagejuryen i Kentucky besluttet at tiltale en politibetjent for at have udsat Breonna Taylor for hensynsløs fare.

Det skriver flere amerikanske medier samt nyhedsbureauet Reuters.

Politibetjenten ved navn Brett Hankinson var én af tre betjente, som den 13. marts stormede Breonna Taylors lejlighed for at gennemføre en narkoransagning.

Der blev ikke fundet narkotika i lejligheden, og den 26-årige kvinde var ikke selv under mistanke men blev alligvel skudt otte gange. Skud, som fik en fatal udgang for den unge kvinde.

Brett Hankinson blev tilbage i juni fyret fra jobbet som betjent hos politiet i Louisville som følge af sine handlinger den skæbnessvangre aften.

Handlinger, som politichefen i Louisville, Robert J. Schroeder, dengang i et opsigelsesbrev beskrev som udvisning af en 'ekstrem ligegyldighed over for værdien af menneskeliv.'

I samme brev fremgik det, at Brett Hankison i januar 2019 modtog en disciplinær straf i en anden sag for hensynsløs adfærd, der forårsagede skade på en uskyldig person.

'Jeg finder din adfærd chokerende for samvittigheden. Jeg er alarmeret og dybt rystet over, at du brugte dødelig magt på denne måde,' skrev politichef Robert J. Schroeder i brevet.

