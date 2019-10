Der er måske mange mænd, der drømmer om at deltage i en video med tre Playboy-modeller, men en politibetjent fra Miami Beach fortryder det nok alligevel.

William Beeker er nemlig blevet sendt på orlov, mens han efterforskes for at have deltaget i en Playboy-video uden tilladelse fra sin afdeling.

Videoen blev filmet foran afdelingens hovedkontor, og den blev efterfølgende lagt på modellen Francia James' Instagram-profil. Det skriver Miami Herald.

Videoen viser Beeker, der eskorterer James og to med-modeller til hovedindgangen på politistationen i en arrangeret anholdelse.

'Kan du lide slemme eller gode piger? Hvem får os ud?', skrev James til videoen.

Efterfølgende lagde Francia James endnu en video ud på det sociale medie, hvor Beeker sidder på en ATV foran hovedkvarteret, hvor modellerne takker ham.

»Tak for at lade os gå, betjent Bill,« kunne man høre kvinderne sige til Beeker på videoen, der kun var tilgængelig i 24 timer, fordi det var en 'story' på Instagram.

»Ingen årsag. Nyd det samfund, som jeg kan lide at beskytte og tjene. Ha' en god dag, damer,« svarer William Beeker ifølge New York Post.

James har fortalt New York Post, at gæsteoptræden fra Beeker ikke var planlagt, men han var bare frisk, da de spurgte, om han ville være med.

Hun tilføjer, at hun synes, det er synd, hvis betjenten bliver straffet, da hans rolle i videoen var totalt 'uskyldig'.

William Beeker er en rutineret betjent, der også har arbejdet for en politiafdeling i New York.

Det endelige resultat af efterforskningen i Miami er endnu ikke kommet.