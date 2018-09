Britisk politi er tilkaldt til en restaurant i byen Salisbury, hvor to mennesker - en kvinde og en mand - er blevet syge efter at have spist.

Restauranten er afspærret, og omkringliggende butikker og barer er blevet lukket ned, hvor dets kunder ikke må forlade stedet. Det skriver Salisbury Journal.

Ifølge mediet, som har talt med vidner på stedet, iklæder betjente sig såkaldte kemikalieindsatdragter, der skal beskytte mod direkte kontakt med farlige stoffer.

Salisbury var den by, hvor den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter tidligere på året blev forgiftet af nervegiften Novichok.

Feeling a little apprehensive as Salisbury leaps to action again when 2 Russians are taken I'll in Prezzos showing the same symptoms as before ..... AND WE WERE SITTING NEXT TO THEM ! Now under police supervision waiting for medical team to give us the all clear ! pic.twitter.com/vedFfPot72 — Lifeonpinkwheels (@AmandaWorne) September 16, 2018

Det skete på en anden restaurent i byen ikke langt fra den, som nu er afspærret. På nuværende tidspunkt er der dog ikke meldinger om, at de to hændelser er relaterede.

En ambulance blev tilkaldt til restaurenten Prezzo søndag klokken 18.45, men senere er en brandbil, flere ambulancer og fire politibiler desuden ankommet til stedet.

'Som en sikkerhedsforanstaltning er restauranten og de omkringliggende gader spærret af, mens betjente undersøger stedet og fastlægger årsagerne til, hvad der gjorde dem syge,' skriver politiet i en meddelelse.

