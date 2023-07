Det skulle have været en rolig anholdelse – men det endte stikmodsat.

Tidligere på måneden stod 23-årige Jadarrius Rose med hænderne i vejret for at overgive sig til politiet i USA.

Alligevel blev en politihund sat fri for at gå til angreb på Rose, der stod afvæbnet og intet kunne gøre.

Hændelsen blev filmet og har vakt enorm opmærksomhed og ikke mindst kritik af politiet. Selv Det Hvide Hus har kommenteret sagen og kalder det 'tragisk' og 'foruroligende'.

Nu er betjenten, der fik hunden til at gå til angreb, blevet fyret med øjeblikkelig virkning, skriver NBC News.

»Betjenten efterkom ikke de standarder og forventninger, vi har til vores betjente. Han er derfor blevet fyret,« lyder det i en pressemeddelelse fra Circleville Police i Ohio, hvor sagen fandt sted.

Hændelsen fandt sted 4. juli på vejen US 35 i Jackson County. Videoen, som du kan se øverst i artiklen, er blevet frigivet af færdselspolitiet i delstaten Ohio.

Jadarrius Rose kørte en lastbil, som politiet ville stoppe, fordi den manglede en stænkskærm på venstre baghjul.

I første omgang stoppede lastbilen ikke. I stedet kørte lastbilen videre.

Til sidst fik politiet Rose ud af bilen med hænderne i vejret. En betjent råbte til ham, at han skulle lægge sig. Ellers blev hunden pudset på ham.

Også selvom man i videoen kan høre en betjent sige, at man ikke skal sætte hunden fri, hvis Jadarrius Rose står med hænderne i vejret.

Hunden angreb imidlertid Jadarrius Rose og tvang ham i jorden.

I de efterfølgende dage og uger er der opstået en massiv vrede mod politiet.

Behandlingen af Jadarrius Rose, der er sort, bliver kaldt for 'barbarisk' og vækker mindelser fra sydstaterne i 1960'erne, mener The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

Det Hvide Hus sender tanker til Rose og familien – og minder politiet om at styrke den offentlige sikkerhed og tillid ved at fremme ansvarlighed.

Circleville Police er bekendt med, at sagen har tiltrukket bred opmærksomhed – og at nogle har stillet spørgsmålstegn ved statens træning af politihunde.

Politiet understreger dog, at de opfylder alle krav og regler, hvad angår politihunde.