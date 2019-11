Gerningsmand fra London Bridge var prøveløsladt. Nu skal reglerne granskes.

Den 28-årige mand, som fredag dræbte to og sårede tre under et tilsyneladende islamistisk angreb ved London Bridge, var prøveløsladt.

Den britiske viceindenrigsminister, Brandon Lewis, siger, at politiet under efterforskningen vil se på, om det skal give anledning til at ændre reglerne for prøveløsladelse.

Gerningsmanden Usman Khan var prøveløsladt efter en terrordom, men med krav om, at han skulle bære en elektronisk fodlænke.

Det er ikke oplyst, om fodlænken stadig var en betingelse, da han fredag eftermiddag gennemførte sit forbryderiske forehavende. Han blev i 2012 dømt for terrorvirksomhed.

- Der er nogle betingelser, som er pålagt folk i denne situation, og en af de ting, som politiet vil se nærmere på, er netop de betingelser - som en del af efterforskningen, siger Lewis til BBC.

Lederen for politiets enhed til bekæmpelse af terror, Neil Basu, siger, at det bliver centralt i efterforskningen, hvad Khan har foretaget siden sin prøveløsladelse.

- Han blev prøveløsladt fra fængslet i december 2018, og det er klart, at det vigtigste i efterforskningen kommer til at blive, hvordan han nåede frem til at udføre dette angreb, siger Neil Basu ifølge dpa.

Der er ikke andre eftersøgte i forbindelse med knivangrebet ved London Bridge.

Usman Khan var mødt op i den historiske bygning Fishmongers' Hall, der ligger på broens nordlige side. Her trak han en kniv og begyndte at stikke folk ned, inden han flygtede ud på broen.

Her blev han overmandet af borgere, inden en betjent skød og dræbte ham.

/ritzau/