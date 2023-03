Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet spotter, at en bilist bruger sin telefon bag rattet, og så vender man om og sætter efter ham. På hesteryg.

Man må ikke have telefonen i hånden og tale i den, mens man kører bil.

Heller ikke i England.

Det ved de fleste formentlig godt, og alligevel sker det.

I dette tilfælde sætter to politibetjente fra Avon and Somerset Police på hesteryg efter en bil midt i trafikken, da de har opdaget, at han taler i sin telefon.

De vender hestene og sætter efter bilisten i galop.

Og det lykkes faktisk at indhente manden.

Bilisten kan nu se frem til at skulle betale £200 i bøder – hvilket svarer til cirka 1.700 kroner – og dertil kommer seks strafpoint på mandens kørekort, skriver Avon and Somerset Police på Twitter.