En demonstrant bliver sparket og tæsket af adskillige politibetjente, mens han ligger ned på gaden.

Manden bliver efterfølgende kørt over af en betjent på motorcykel, før en anden affyrer et haglgevær mod ham på tæt hold.

De voldsomme scener udspillede sig i Irans hovedstad Teheran tirsdag og blev foreviget i en video, der florerer på sociale medier.

Ifølge BBC har det iranske politikorps sagt, at man nu vil undersøge videoen.

This shocking video sent from Tehran today is another horrific reminder that the cruelty of Iran's security forces knows no bounds. Amid a crisis of impunity, they're given free rein to brutally beat & shoot protesters. @UN_HRC must urgently investigate these crimes.#مهسا_امینی pic.twitter.com/IYQNewPslf — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 1, 2022

Amnesty International kritiserer på Twitter Irans myndigheder og kalder det »endnu en forfærdelig påmindelse om, at Irans sikkerhedsstyrkers grusomhed ikke kender nogen grænser.«

»Midt i en krise med straffrihed, får de frie tøjler til brutalt at slå og skyde demonstranter. FN's Menneskerettighedsråd skal omgående undersøge disse forbrydelser,« lyder det fra Amnesty International.

Det er ikke klart, hvad der skete med den mand, der blev angrebet af politiet.

Iran Human Rights har onsdag anslået, at mindst 277 demonstranter, herunder 40 børn, er blevet dræbt af iranske sikkerhedsstyrker.

Myndighederne har nægtet at være involveret i drabene.

Mere end 14.000 demonstranter er angiveligt blevet anholdt.