Kriminelle netværk som Hells Angels har ifølge politiet koblinger til ansatte i Stockholms Arlanda-lufthavn.

En rapport fra politiet i Sverige viser, at kriminelle netværk trækker tråde til medarbejdere i Arlanda-lufthavnen ved Stockholm. Det skriver den svenske avis Expressen, der har set dokumenterne i sagen.

Der findes "bemærkelsesværdigt mange koblinger mellem lufthavnsmedarbejdere og kriminelle netværk", fremgår det i rapporten.

Efterretningsrapporten giver et overraskende billede af situationen på Arlanda, der bliver klassificeret som særligt beskyttet, hvor omkring 25 millioner passagerer passerer årligt.

Ifølge avisen kobler politiet dele af personalet sammen med rockere, kriminelle netværk og radikaliserede grupper. Det hedder, at der arbejder "flere individer med kriminelle koblinger" på strategiske positioner i lufthavnen.

Det skal blandt andet være i lufthavnskontrollen, der laver sikkerhedstjek af rejsende og undersøger bagage.

- Dette er bemærkelsesværdigt, ikke mindst fordi lufthavnskontrollører har en tillidspost i forhold til politimyndigheden, skriver politiet i rapporten.

De netværk, som mistænkes for at have en form for kobling til lufthavnen, er blandt andet rockergruppen Hells Angels, banden Märstanätverket og netværket Tyson.

Flere af dem udnytter ifølge politiet deres funktioner i lufthavnen til at udføre kriminelle handlinger.

/ritzau/