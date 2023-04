Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En to år lang efterforskningsindsats førte torsdag til en gigantisk beslaglæggelse af narko i Brasilien.

Her blev 15 personer anholdt under en koordineret aktion, hvor man blandt andet beslaglagde værdier for mere end 80 millioner euro, svarende til cirka 600 millioner danske kroner.

Dertil kommer en fangst på mere end 17 tons kokain, som ifølge Europol har en værdi på gaden på 'adskillige milliarder euro'.

Europol kalder aktionen for en 'markant sejr i krigen mod stoffer.

Samtidig fremhæver man, at de 15 anholdelser af medlemmer af en af de mest aktive narkoringe i Brasilien og beslaglæggelsen af de store mængder stoffer sker efter en to år lang efterforskning med deltagelse af både europæiske og brasilianske politistyrker.

Arkivfoto. Foto: MARIO CRUZ Vis mere Arkivfoto. Foto: MARIO CRUZ

I en opgørelse fremgår det, at man torsdag gennemsøgte 37 ejendomme, foretog 15 anholdelser og beslaglagde 173 køretøjer samt et enkelt luftfartøj.

Og derudover indefrøs man bankkonti tilhørende 147 personer og 66 selskaber. Der arbejdes desuden på at beslaglægge midler og aktiver i Spanien, som ifølge Europol tilhører medlemmer af den kriminelle organisation.

Operationen blev indledt i december 2020, hvor man i første omgang fandt 316 kilo kokain i Hamburg.

Og efterforskningen kulminerede altså torsdag efter måneders overvågning af de mistænkte samt bevisindsamling.