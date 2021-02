Protester i Myanmar mødes med gummikugler og anholdelser. "Dybt foruroligende,« siger FNs generalsekretær.

Politi og soldater har skudt med gummikugler for at opløse en demonstration i Myanmars næststørste by, Mandalay, mandag.

Flere demonstranter er blevet såret, og adskillige er anholdt, skriver det engelsksprogede netmedie Frontier Myanmar. På Twitter bringer mediet blodige billeder af de sårede.

Det er uklart, om der også er blevet skudt med skarpt, og om der er døde.

Myanmar har været præget af protester og civile ulydighedsaktioner, siden militæret for to uger siden afsatte landets politiske leder, Aung San Suu Kyi, og hendes regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Dag for dag har militæret tilsyneladende optrappet indsatsen for at stoppe protesterne.

Mandag blev 37 studerende anholdt i hovedstaden Naypyidaw, da de demonstrerede mod kuppet, skriver et andet netmedie, The Irrawaddy.

De 27 blev løsladt igen efter et par timer, men de 10 andre er stadig tilbageholdt.

I Myanmars største by, Yangon, samledes et stort antal demonstranter mandag foran NLDs hovedkvarter.

Politiet havde omringet bygningen og ville tilsyneladende anholde nogle NLD-medlemmer. Men de trak sig siden tilbage, skriver Myanmar Times.

Begivenhederne får FNs generalsekretær, António Guterres, til at opfordre militæret til at sikre borgernes rettigheder.

»Fortsatte anholdelser af politiske ledere, regeringsembedsmænd, aktører i civilsamfundet og repræsentanter fra medierne er dybt foruroligende,« siger Guterres i en udtalelse.

Han opfordrer også til, at militæret ophæver de restriktioner, der er indført på adgang til internettet og andre kommunikationskanaler.

Søndag skød soldater mod demonstranter i byen Myitkyina i det nordlige Myanmar. Videoer delt på Twitter viser folk løbe fra stedet i panik. Det er ikke umiddelbart klart, om der er tilskadekomne efter episoden.

/ritzau/dpa