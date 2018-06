Søndag eftermiddag har en politibetjent affyret skud i domkirken Berliner Dom i hjertet af den tyske hovedstad.

Det bekræfter poltiiet ifølge Berliner Morgenpost, som også skriver, at episoden skal have fundet sted inde i selve kirken.

»Et skud er affyret i Berliner Dom,« siger en talskvinde for politiet.

Baggrunden er uklar, men angiveligt lavede en mand ballade ved blandt andet råbe og gå rundt med en kniv i domkirken ved 16-tiden, hvorefter politiet ankom til stedet. Manden gik her efter til angreb på en af politibetjentene, hvorefter der blev affyret et skud.

Manden, der ifølge avisen Die Welt er tysker, blev ramt i benet. Han er uden for livsfare.

På Twitter skriver politiet også, at drabsafdelingen har overtaget efterforskningen af sagen.

Flere vidner på stedet er blevet tilbudt krisehjælp.

Angiveligt skal en betjent være blevet såret i forbindelse med skyderiet. Det skriver flere tyske medier, men den oplysning er dog endnu ikke officielt bekræftet.

Berliner Dom, der stammer fra det 19. århundrede, er en populær turistattraktion og ligger på den historiske Museumsinsel midt i Berlin, tæt på Alexanderplatz og floden Spree, der løber gennem byen. Det er et område, hvor der er massevis af turister.

Ifølge videoer på Twitter er der talstærkt politi til stede bevæbnet med maskinpistoler. Der er afspærret rundt om kirken.

Den hollandske turist Arjan Koenders står bag flere af videoerne. Han hørte ingen skud.

»Jeg løb i nærheden af kirken, da der kom flere bevæbnede politibetjente og fem ambulancer til stedet. Politiet har lukket kirken, men oplyste ikke hvad der var sket i kirken,« siger han til Die Welt.

