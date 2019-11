En mand har mistet livet under sammenstød mellem politiet og tilhængere af ekspræsident Morales i Yapacani.

En 20-årig mand har mistet livet i voldelige sammenstød mellem tilhængere af Bolivias nyligt afgåede præsident, Evo Morales, og politiet.

Det oplyser en læge på stedet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manden blev skudt i hovedet under en konfrontation med politiet i byen Yapacani, der ligger nær Santa Cruz, oplyser læge Jhonny Guzman.

Evo Morales måtte søndag træde tilbage fra præsidentposten i Bolivia.

Landet har været præget af store demonstrationer mod påstået valgsvindel efter præsidentvalget i oktober.

Mexico har givet den afsatte præsident politisk asyl.

På et pressemøde i Mexico City onsdag sagde Morales, at han ønsker at vende hjem og skabe ro så hurtigt som muligt.

Han understregede, at han kun opholder sig midlertidigt i Mexico.

Samtidig opfordrede han til en "national dialog" for at løse krisen i Bolivia.

- Den eneste måde at afslutte denne krise er ved at sidde ned og forhandle og undgå at ødelægge landets økonomi undervejs, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

