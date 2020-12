Kilder i politiet mener, at bilist gik i panik, da hun blev omringet af demonstranter og derfor påkørte dem.

En kvindelig bilist, der fredag ramte seks mennesker under en Black Lives Matter-protest i New York City, er sigtet for på hensynsløs vis at have udsat andre for fare.

Det skriver NBC News.

Flere blev kvæstet, da bilen fredag eftermiddag lokal tid satte i gang med et ryk inde i folkemængden, men ingen fik livstruende skader.

Ifølge to kilder inden for politiet omringede demonstranterne bilen og bankede på den.

Politiet oplyser ifølge NBC, at bilisten gik i panik og kørte frem for at komme væk, hvormed hun ramte flere og væltede både gående og folk på cykel.

Påkørslen fandt sted i området Murray Hill, som ligger på Manhattans østside.

Demonstrationen blev afholdt i solidaritet med ni immigranter uden papirer, som er gået i sultestrejke, mens de er tilbageholdt af de amerikanske indrejsemyndigheder i New Jersey.

Til NBC News forklarede et vidne om påkørslen:

- Bilen ramte mindst seks af vores ikke-voldelige demonstranter, så vidt jeg ved, fortæller øjenvidnet.

- Jeg hørte folk, der skreg oppe foran. Jeg så bag mig, og en kvinde brager bare igennem det hele.

/ritzau/