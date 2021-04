Politiet i den amerikanske by Indianapolis er sent torsdag aften, lokal tid, rykket ud til meldinger om et masseskyderi i en bygning tilhørende FedEx.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN og NBC.

Ifølge et lokalt medie, som NBC citerer, i Indianapolis, som har talt med det lokale politi, så skal der være 'adskillige ofre' i skyderiet.

Et andet lokalmedie, KIRO7, skriver, at der skal være tale om 'adskillige sårede' personer i skyderiet.

Der er tale om en FedEx-bygning ikke langt fra lufthavnen i Indianapolis, som ligger i delstaten Indiana.

TV-stationen Wish har talt med et vidne på stedet, som kommer med en voldsom beretning:

»Jeg så en mand med en maskinpistol af en slags, en automatriffel, og han skød bare bare ud i det blå.«

Det står ikke klart, hvor mange der er ramt i skyderiet. Ligeledes står det heller ikke klart, om gerningsmanden er tilbageholdt.

Den lokale politichef, John Perrine oplyser på Twitter, at man kommer med en udmelding om skyderiet inden længe.

Opdateres ...