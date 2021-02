Politiet i Amsterdam i Holland har med magt ryddet Museumspladsen i byen for aktivister.

Pladsen er kendt som et sted, hvor aktivister, der er imod coronanedlukningen, samles.

Politiet forsøgte søndag først at bede aktivisterne om at forlade pladsen stille, da der i henhold til nedlukningen er restriktioner mod at samles på offentlige steder.

Der var ikke rigtig genklang i appellen fra ordensmagten.

Samtidig havde det pludselige skifte i vejret, hvor solen i løbet af dagen kom frem, fået mange til at drage til pladsen, så Museumspladsen var pænt besøgt.

Mange bar skilte med ord som "Frihed".

Men andre igen syntes blot at nyde vejret.

Det hele blev for meget for ordensmagten, der også havde heste med.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Pladsen blev ryddet, og en håndfuld aktivister blev taget med på stationen.

Tilbage i januar havde Holland flere dage med voldsomme optøjer, hvor aktivister protesterede mod natlige udgangsforbud.

/ritzau/Reuters