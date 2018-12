Bevæbnet med stave slog og sparkede betjente lørdag flere journalister under protester i Nicaraguas hovedstad.

Mindst syv journalister blev lørdag overfaldet af politiet i Nicaragua. Det skete, da de protesterede mod en hårdere kurs over for uafhængige medier i landet.

Blandt journalisterne var Carlos Fernando Chamorro, der er en af landets mest fremtrædende redaktører.

Tidligere på ugen ransagede politiet flere medier og lokale menneskerettighedsorganisationer og konfiskerede udstyr og dokumenter.

Det fik lørdag flere grupper af journalister til at samle sig foran politiets hovedkvarter i hovedstaden Managua.

Da Carlos Fernando Chamorro gik hen til nogle betjente og krævede en forklaring på ransagningerne, brød urolighederne løs.

Bevæbnet med politistave gik en større gruppe betjente amok på Chamorro, hans kolleger og andre journalister, der var til stede for at dække protesterne.

Et vidne fortæller, at politiet slog og sparkede både lokale og internationale journalister og beskyldte dem for at være en del af et plot mod landets præsident, Daniel Ortega.

Néstor Arce, journalist på avisen Confidencial, var en af de journalister, der blev overfaldet af politiet.

- Tre betjente gik løs på mig. De sparkede mig på benene og forsøgte at få mig ned på jorden, fortæller han.

/ritzau/Reuters