Propalæstinensiske aktiviser har fået indtil klokken 06.30 til at opløse teltlejr og forlade park i Skåne.

Svensk politi er torsdag morgen begyndt at opløse en teltlejr opstillet af propalæstinensiske aktivister i parken Lundagård i Skåne.

Det skriver det svenske medie SVT.

Omkring ti politibusser er ifølge mediet til stede for at få aktivisterne til at forlade parken i byen Lund.

Politiet har givet aktivisterne instruks om frivilligt at forlade parken inden klokken 06.30. Gør de ikke det, risikerer de at blive fjernet med tvang.

- Efter det rykker politiet ind og fjerner dem, som ikke går frivilligt, oplyser pressekontakt ved politiet Thomas Johansson til SVT.

Omkring 100 aktivister har camperet i parken i adskillige uger.

Aktivisterne har ikke tilladelse til at slå lejr i parken.

Politiet har bedt aktivisterne forlade parken forud for en dimission fredag.

Lignende protestbevægelser finder sted i flere lande, heriblandt USA og Danmark.

Siden starten af maj har bevægelsen "Studerende mod Besættelsen" haft en teltlejr på Københavns Universitets område.

Aktivisterne demonstrerer mod Israels krig i Gazastriben og vestlige landes reaktion på offensiven.

/ritzau/