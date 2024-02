Britisk politi har fundet et lig i Themsen under eftersøgningen efter den mand, der for snart tre uger siden smed en ætsende væske på en kvinde og hendes børn i London.

Endnu er liget ikke identificeret.

Men ifølge BBC og Sky News har man hos politiet en formodning om, at det er gerningsmanden, Abdul Shokoor Ezedi.

»Baseret på det karakteristiske tøj, som han havde på i forbindelse med angrebet og ud fra de ting, vi har fundet på kroppen, tror vi stærkt på, at vi har fundet Azedis lig,« siger politichefen Jon Savell:

Politiet billede af Abdul Shokoor Ezedi fra et overvågningskamera efter angrebet, hvor han selv har tydelige skader i ansigtet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet billede af Abdul Shokoor Ezedi fra et overvågningskamera efter angrebet, hvor han selv har tydelige skader i ansigtet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»Vi har været i kontakt med hans familie for at overbringe nyheden.«

Det var 31. januar, at en kvinde og hendes to børn blev overfaldet, og moren fik det, der er blevet beskrevet som 'livsforandrende skader«.

Gerningsmanden bag angrebet – hvor kvinden blev påkørt af en bil og fik smidt en ætsende væske på sig – blev hurtigt identificeret til at være Abdul Shokoor Ezedi, der selv havde fået omfattende skader i ansigtet af væsken.

Han blev derfor genstand for en omfattende menneskejagt.

Sådan så Abdul Shokoor Ezedi uden inden angrebet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så Abdul Shokoor Ezedi uden inden angrebet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Få dage senere kom det så frem, at politiet havde en formodning om, at han kunne være død. Optagelser fra overvågningskameraer indikerede, at han var faldet i Themsen.

I hvert fald blev han sidst set på Chelsea Bridge.

Og nu menes han så at være fundet.

Betjente, der arbejder på sagen, har således set nærmere på liget, der blev fundet mandag eftermiddag.

»Men som man kan forvente er en identifikation ikke mulig at foretage enten visuelt eller via fingeraftryk efter så lang tid i Themsens stærke strøm,« som Jon Savell fra politiet i London siger.

Derfor skal ligets dna og tandsæt nu undersøges, og »det kan tage noget tid«.

Politiet oplyser tirsdag videre, at kvinden, der blev angrebet, i dag er i stabil tilstand og ikke længere konstant bedøvet.

Endnu har det dog ikke været muligt at udspørge hende om hændelsen.

Det er i øvrigt ikke første gang, at politiet finder lig i Themsen i forbindelse med eftersøgningen af Abdul Shokoor Ezedi. Tidligere har det dog vist sig ikke at være ham.