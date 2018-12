Torsdag formiddag rykkede svensk politi og redningsfolk ud, efter et højt, skarpt smæld kunne høres på en skole i Hässleholm i Sverige.

Skolen er blevet evakueret og politiet har anholdt en 20-årig.

Han er indledningsvist blevet anholdt, og politiet mener, at han har anbragt en sprængladning for at skade andre, oplyser chefen hos lokalpolitiet, Per Cederholm ifølge avisen Expressen.

"Vi tager det ekstremt alvorligt og derfor undersøger vi det som en terrorhandling," siger Per Cederholm.

Angiveligt skulle der være lydt et stort brag torsdag morgen i en af skolens bygninger, og efterfølgende var bygningen fyldt med røg.

Et stort område er blevet afspærret omkring skolen, og adskillige betjente befinder sig torsdag ved middagstid i området.

Der er samtidig blevet kaldt bomberyddere ud til skolen, oplyser Aftonbladet.

Ifølge politiet er ingen kommet til skade.

Det er uvist, om der er en elev, der er blevet anholdt.

Opdateres...