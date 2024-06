Tirsdag optælles stemmer i Indiens parlamentsvalg. Tidlige resultater peger på konkurrencedygtig opposition.

På tværs af Indien er optællingen af stemmer til landets parlamentsvalg tirsdag morgen i fuld gang.

Optællingen sker med et stort fokus på sikkerhed, og både politi og paramilitære styrker er til stede for at overvåge processen.

Det skriver mediet BBC.

Ligesom det har været tilfældet tidligere i forløbet, er temperaturerne tirsdag flere steder ekstremt høje, rapporterer mediet.

I det nordlige og centrale Indien har temperaturerne på det seneste nærmet sig 50 grader, hvilket tidligere har skabt bekymring for, om dele af befolkningen ville kunne komme til stemmeurnerne.

Hundredvis af millioner af mennesker har dog afgivet deres stemme i det seks uger lange maratonvalg. De sidste stemmer blev afgivet lørdag.

Tirsdag morgen efter de allerførste stemmer er blevet optalt, står National Democratic Alliance (NDA) til at sætte sig på indtil videre 276 pladser i parlamentet, skriver BBC.

I spidsen for alliancen er premierminister Narendra Modis parti, Bharatiya Janata Party (BJP).

Oppositionens India-alliance står ifølge de første målinger til indtil videre 202 pladser - og der ser dermed ud til at komme konkurrence til NDA fra oppositionen.

Der er i alt 543 medlemmer af underhuset. Det kræver således 272 mandater at få flertal.

BBC understreger dog, at der er tale om en registrering af de allerførste tendenser i optællingen, og at der dermed stadig er stor usikkerhed omkring, hvad de endelige resultater vil blive.

Hvis Narendra Modi og NDA-alliancen vinder valget, står Modi foran sin tredje periode som Indiens premierminister.

Det er ifølge Reuters kun sket én gang tidligere i Indiens historie, at en premierminister har været i embedet i tre sammenhængende perioder.

Optællingen af stemmer begyndte klokken 04.30 dansk tid tirsdag morgen. Knap 970 millioner mennesker - hvilket svarer til mere end 10 procent af verdens befolkning - har været stemmeberettigede til valget.

Ifølge BBC bør der omkring klokken 8.30 dansk tid tirsdag være et nogenlunde klart billede af resultaterne.

Nogle steder i landet kan det dog tage helt ind til onsdag, før alle stemmerne reelt er talt op.

/ritzau/